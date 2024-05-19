У понеділок, 20 травня, у Харківській області оголошено День жалоби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби. Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка. Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни”, — написав очільник ОВА.

Нагадаємо, станом на 20:00 було відомо про щонайменше 27 поранених в результаті ракетної по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Серед них вже двоє працівників поліції. Загинули шестеро людей.

Оновлено о 21:00. Кількість поранених на Харківщині внаслідок удару російської ракети зросла до 28 людей за даними облпрокуратури.

Цього ж дня росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину. Внаслідок ворожої атаки загинуло п’ятеро людей, дев’ять осіб отримали поранення.