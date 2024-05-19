Станом на 20:00 відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції. Загинули шестеро людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

Дані щодо всіх постраждалих будуть й надалі уточнюватись.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні двічі поцілили ракетами “Іскандер-М” по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності. Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження.

Додамо, що армія агресора вкотре вдалася до тактики “подвійних ударів”: коли на місці обстрілу працювали екстрені служби, Росія завдала повторного удару. Серед поранених є фельдшер та поліцейський.