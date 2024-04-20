Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

“Якщо це дійсно так, то Америці доведеться за це відповісти. І тут навряд чи будуть якісь часові обмеження. І робити ми це будемо так, як це буде найкращим чином відповідати нашим інтересам”, — заявив Пєсков.

Зокрема в Кремлі пролунали заяви “завдати удару” по іміджу США та відлякати інвесторів у країну. За його словами, рішення Палати представників США про надання допомоги Україні ще більше збагатить Америку та ще більше розорить Україну.

“У будь-якому разі, якщо дійсно йдеться про конфіскацію наших активів, це завдасть непоправної шкоди іміджу Сполучених Штатів Америки, це змусить багатьох інвесторів до цієї країни рятувати свої кошти, бо непохитність приватної власності буде порушено, тим паче державної власності”, — залякує Пєсков.