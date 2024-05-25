У Криму, який тимчасово окупований, знову почути вибухи. Зокрема, у Євпаторії та над Новофедорівкою, де знаходиться аеродром російських військ "Саки", піднімається дим.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За наданою інформацією, в Євпаторії було чути вибухи, над Новофедорівкою піднімається дим, де розташований військовий аеродром “Саки”. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який є основою авіаційного угруповання, що підтримує російські війська на півдні України. На озброєнні – бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Нагадаємо, що 19 травня росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Дрони СБУ атакували військовий аеродром “Кущевськ” та Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Зазначається, що по аеродрому “Кущевськ” відпрацювали СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. На летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Зокрема, ворожі Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Також раніше стало відомо, що 17 травня масштабна атака українських БпЛА на південний захід Росії та окупований Крим вразили нафтові об’єкти та підстанцію, що призвело до віялових відключень електроенергії.