Про це повідомляє “Межа”.

Прощання, яке триватиме на Майдані Незалежності до 16:00, зібрало сотні людей, які прийшли вшанувати пам’ять полеглої за українську незалежність захисниці. Після 16:00 запланований виїзд колони на Львів.

Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею.

“Замість квітів – донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг – вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)”, – написала вона.

Нагадаємо, “Чека” загинула під час ротації на Харківському напрямку у середу, 29 травня, за кілька днів до дня народження. Вчора, 1 червня, їй мало виповнитися 26 років.