У центрі можна отримати консультації щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО.

Про це повідомила пресслужба Командування ССО.

“Відсьогодні бажаючі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекрутинговий центр ССО – це консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО, а також допомога у підборі військової спеціальності й повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

“Бути з ССО – це вже бути кращим! Долучайся!”– наголошується у повідомленні.

Рекрутинговий центр ССО працює за адресою: Оболонська набережна, 7 корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00). Для отримання консультації можна зателефонувати за номером 0 800 357-174.