Про початок набору рекрутів йдеться у повідомленні “Kraken”.

“Ми шукаємо механіків-водіїв, які вміють доглядати за технікою та готові керувати нею у надскладних умовах. Навідників, які володіють навичками вогневої підтримки. Також нам потрібні командири, які можуть ефективно керувати бойовим екіпажем і приймати швидкі та обґрунтовані рішення в стресових ситуаціях”, – зазначають військові.

Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію та готові приєднатися до команди, заповнюйте анкету за посиланням.

Нагадаємо, спецпідрозділ “Kraken” — це окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він сформований ветеранами полку “АЗОВ”, офіцерами ГУР МОУ, ультрас та добровольцями у березні 2022 року у Харкові. Підрозділ складається із п’яти батальйонів та має чисельність полку. Названий на честь Кракена — міфічного гігантського чудовиська, що несе смерть ворога.