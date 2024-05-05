Про початок набору рекрутів йдеться у повідомленні “Kraken”.
“Ми шукаємо механіків-водіїв, які вміють доглядати за технікою та готові керувати нею у надскладних умовах. Навідників, які володіють навичками вогневої підтримки. Також нам потрібні командири, які можуть ефективно керувати бойовим екіпажем і приймати швидкі та обґрунтовані рішення в стресових ситуаціях”, – зазначають військові.
Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію та готові приєднатися до команди, заповнюйте анкету за посиланням.
Нагадаємо, спецпідрозділ “Kraken” — це окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він сформований ветеранами полку “АЗОВ”, офіцерами ГУР МОУ, ультрас та добровольцями у березні 2022 року у Харкові. Підрозділ складається із п’яти батальйонів та має чисельність полку. Названий на честь Кракена — міфічного гігантського чудовиська, що несе смерть ворога.
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