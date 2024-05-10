У Києві затримали людей, які пропонували 1 мільйон доларів хабара одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ та Офісі генерального прокурора.

За мільйон доларів, за версією слідства, фігуранти хотіли щоб офіцер допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, що володіє одним з найбільших кар’єрів у Вінницькі області.

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничої компанії.

Після відкриття “справи” рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках підприємства, щоб оцінити його технологічні потужності.

У подальшому вони розраховували заволодіти майном компанії. І для цього просили додаткового сприяння посадовця спецслужби..

За цю пропозицію, як повідомляється в СБУ, полковник одразу доповів своєму керівництву.

Всіх чотирьох рейдерів затримали під час спроби передачі першої частини хабаря в одному зі столичних ресторанів.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.