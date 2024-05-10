Про це повідомили в пресцентрі СБУ та Офісі генерального прокурора.
За мільйон доларів, за версією слідства, фігуранти хотіли щоб офіцер допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, що володіє одним з найбільших кар’єрів у Вінницькі області.
Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничої компанії.
Після відкриття “справи” рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках підприємства, щоб оцінити його технологічні потужності.
У подальшому вони розраховували заволодіти майном компанії. І для цього просили додаткового сприяння посадовця спецслужби..
За цю пропозицію, як повідомляється в СБУ, полковник одразу доповів своєму керівництву.
Всіх чотирьох рейдерів затримали під час спроби передачі першої частини хабаря в одному зі столичних ресторанів.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.
На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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