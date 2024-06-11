Уже в липні 1,5 млрд євро прибутків від заморожених доходів Росії стануть доступними для передачі Україні.

Про це на берлінській конференції з відновлення України сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн.

10% підуть на відновлення України. А більшість суми – на оборону.

“Цього тижня на саміті «Великої сімки» ми будемо обговорювати, як Україна ще скоріше зможе отримати більшу користь від заморожених російських активів”, — сказала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Росію примусять заплатити.

Окрім того, Україна до кінця місяця має отримати близько 1,9 млрд євро в межах європейського фонду Ukraine Facility. Це стало можливим завдяки реформам, які провела Україна.

Вона високо оцінила європейські прагнення українців і додала, що вже цього місяця з Україною повинні розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Посадовиця на конференції також повідомила, що сьогодні в Берліні підпишуть першу угоду на 1,5 млрд євро із банками, аби заохотити інвестиції в Україну від приватного сектору.