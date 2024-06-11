Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Про це вона сказала на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, 11 червня.

Фон дер Ляєн згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

У цьому контексті вона підкреслила, що Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

“Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця”, — сказала фон дер Ляєн.