Ці операції будуть спрямовані на тиск в межах країни та дискредитацію України за кордоном.

Представник Головного управління розвідки, Андрій Юсов, повідомив, що Росія планує провести нові інформаційно-психологічні операції у липні 2024 року, використовуючи тему падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

«Орієнтовно на липень певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора заплановані, де фальсифікуються докази, шукаються якісь докази. Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях для того, щоб пробувати ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку», — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що у російській Бєлгородській області 24 січня стався катастрофічний злітно-посадковий інцидент, у результаті якого розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Міністерство оборони Росії звинуватило в цій події Україну, стверджуючи, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну.