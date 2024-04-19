У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області видаляють пропагандистський мурал, який був створений торік у липні, начебто бо будинок, на якому він знаходився, перебуває у аварійному стані.

Про це повідомила Маріупольська міська рада на сторінці в Telegram.

“У Маріуполі прибирають скандальний мурал з дівчиною, на яку “падають ракети НАТО”. Раніше місцеві жителі скаржилися, що усі стіни дев’ятиповерхівки просто в “дірках” від російських снарядів. Людям не захотіли робити ремонт, а вирішили прикрити “недоліки” муралом”, — йдеться в повідомленні.

Проте шматки фарби, як зазначається, почали відлущуватися разом зі стіною, тож було вирішено видалити мурал.

У повідомленні нагадують, що італійський художник створив пропагандистський мурал на одному з будинків на проспекті Металургів з дівчиною, на яку начебто “падають ракети НАТО”.

“Як виявилося пізніше, таким чином загарбники хотіли приховати аварійний стан будинку, який виник саме через російські обстріли по місту. Але, як завжди, у них нічого не вийшло”, — додала міська рада.