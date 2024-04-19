З'явилися фото режисера фільму "20 днів у Маріуполі" на пероні залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Артхаус Трафік у мережі X (Twitter).

Режисер фільму “20 днів у Маріуполі” позував зі статуеткою нагороди від Американської кіноакадемії, яку привезли в Україну.

Фото Мстислава Чернова зроблене на пероні вокзалу.

Нагадаємо, що український фільм режисера Мстислава Чернова про облогу Маріуполя «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Це сталося на 96-й церемонії вручення премії Американської кіноакадемії відбулася в ніч з 10 на 11 березня у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.