Про це повідомляє Артхаус Трафік у мережі X (Twitter).
Режисер фільму “20 днів у Маріуполі” позував зі статуеткою нагороди від Американської кіноакадемії, яку привезли в Україну.
Фото Мстислава Чернова зроблене на пероні вокзалу.
Нагадаємо, що український фільм режисера Мстислава Чернова про облогу Маріуполя «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Це сталося на 96-й церемонії вручення премії Американської кіноакадемії відбулася в ніч з 10 на 11 березня у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
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