Ворог готує повномасштабну мобілізацію чоловіків до російської армії у тимчасово окупованому Маріуполі. Її планують розпочати у травні 2024 року.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

“Мобілізація в Маріуполі розпочинається в травні”, — написав він у Telegram.

За словами радника міського голови Маріуполя, окупаційна адміністрація має надати всі дані про підприємства в Маріуполі для проведення мобілізаційних заходів. Такий наказ видав військкомат окупованого міста 3 квітня 2024 року.

Інформація має бути надано до військкомату до 15 квітня. Зараз всі адміністрації “панічно збирають дані”.

“Логічне закінчення епохи великої надії “руського мира”. Окрема вдячність нашим маріупольцям, які дістали цей документ з-під носа окупантів”, — додав Андрющенко.