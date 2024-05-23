Фотографії зʼявились на сторінці libkos в Instagram.

“Медична служба інтернаціонального легіону ЗСУ – медичний підрозділ, який протягом 2-х років надає медичну допомогу пораненим військовослужбовцям на Донецькому та Харківському напрямках. Це професіонали, які кожного дня роблять диво заради наших військових.

На напрямку зараз дуже не просто. Але стає спокійніше, коли розумієш, що тут життя наших захисників дійсно в надійних руках. Дякуємо вам за вашу надважливу роботу”, – йдеться у пості.