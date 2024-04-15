Про це на своїй сторінці у “Х” (Twitter), пише Олег Симороз

“Так нас зустрічала діаспора в Міннеаполісі. Всі вони обʼєдналися навколо допомоги військовим, які протезуються в їхньому місті, волонтерять у центрі, допомагають з житлом та логістикою. Свій до свого по своє! Мені досі важко описати емоції. Це в саме серце. Дякую Вам”, – йдеться у повідомленні політика, військового та активіста Олега Симороза.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії Олег Симороз пішов на фронт. Того ж року отримав важке поранення на Донеччині.