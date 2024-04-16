За її словами, Олег Яцино очолював Департамент кадрової політики МО з часів президентства Віктора Януковича.

“Олега Яцину, вічного головного кадровика Міністерство оборони України ще з часів Януковича (!) звільнили. Ні Революція гідності, ні війна його не “пошатнули”. А ви питаєте, що у нас з кадровою політикою в силах оборони таке. Deep state.  Рустем Умєров — повага”, — написала Безугла.

Водночас на сайті оборонного відомства вказується, що Олег Яцино обіймає посаду директора департаменту кадрової політики.

В описі департаменту написано, що він підпорядковується міністру оборони України, “який спрямовує та координує його діяльність”.

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