Парламентарка Мар’яна Безугла повідомила, що у Міністерстві оборони України було звільнено директора Департаменту кадрової політики МОУ Олега Яцина.

За її словами, Олег Яцино очолював Департамент кадрової політики МО з часів президентства Віктора Януковича.

“Олега Яцину, вічного головного кадровика Міністерство оборони України ще з часів Януковича (!) звільнили. Ні Революція гідності, ні війна його не “пошатнули”. А ви питаєте, що у нас з кадровою політикою в силах оборони таке. Deep state. Рустем Умєров — повага”, — написала Безугла.

Водночас на сайті оборонного відомства вказується, що Олег Яцино обіймає посаду директора департаменту кадрової політики.

В описі департаменту написано, що він підпорядковується міністру оборони України, “який спрямовує та координує його діяльність”.