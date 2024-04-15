Про це заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Гаврилюк нагадав, що президент підписав закон №10313, який скасовує статус “обмежено придатний”. Нині триває погодження змін до наказу №402, що затверджує положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Тому із середини травня розпочнуть повторний огляд тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним.
За словами заступника міністра, планується збільшити “потужності команд”, які працюють у ТЦК та СП, а також перевести весь процес мобілізаційної кампанії у цифровий формат.
“Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини”, — пояснив він.
Вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть потрапити під мобілізацію, в усіх 24 регіонах України та місті Києві, повідомив Гаврилюк.
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