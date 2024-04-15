Із середини травня 2024 року в Україні почнуть повторний огляд для придатних військовозобов’язаних і військових, які раніше були визнані обмежено придатними.

Про це заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Гаврилюк нагадав, що президент підписав закон №10313, який скасовує статус “обмежено придатний”. Нині триває погодження змін до наказу №402, що затверджує положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Тому із середини травня розпочнуть повторний огляд тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним.

За словами заступника міністра, планується збільшити “потужності команд”, які працюють у ТЦК та СП, а також перевести весь процес мобілізаційної кампанії у цифровий формат.

“Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини”, — пояснив він.

Вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть потрапити під мобілізацію, в усіх 24 регіонах України та місті Києві, повідомив Гаврилюк.