Про це вона сказала в інтерв’ю Politico.

За її словами, Європа не буде робити перепочинок у своїх зусиллях з надання допомоги Україні після рішення Палати, яким було схвалено фінансування Києва у розмірі 60,8 млрд доларів.

Водночас вона згадала свою розмову з президентом США Джо Байденом, що відбулась напередодні:

“Я сказала президенту Байдену, що це рішення (Палати представників – Ред.) спонукатиме Європу до подальшого посилення власної військової підтримки України”. “Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що це правильно. А також тому, що альтернатива поставила б під загрозу нашу власну свободу”, – пояснила фон дер Ляєн.

Вона привітала рішення Палати, яке, як очікується, незабаром буде схвалене Сенатом і підписане Байденом, і назвала його поворотним моментом у війні, який підніме дух українців після місяців поганих новин і поразок.

“Історичне двопартійне рішення Конгресу США матиме величезний психологічний ефект і реально змінить ситуацію на полі бою”, – сказала фон дер Ляєн, додавши, що “відновлена підтримка підніме бойовий дух всієї країни”.

Європа, за її словами, також надала “безпрецедентну” підтримку Україні.

“Цього тижня Європейський Союз та його держави-члени вже нададуть Україні та українцям в Європі допомогу на суму майже 100 мільярдів євро. І ми вже домовилися про ще десятки мільярдів євро, які надійдуть у наступні роки”, – оголосила голова Єврокомісії.