Про це заявили представники органів німецької влади на брифінгу в п’ятницю.

«Відповідні уповноважені органи дуже швидко розслідують цю ситуацію, з’ясовують факти», — заявила представниця Мінекономіки Луїза-Марія Шпоо.

Вона уточнила, що цим опікуються управління митниці та прокуратура, що повинні визначити, чи порушено закон про санкції.

Речник МЗС ФРН, Себастьян Фішер, підкреслив моральний аспект питання.

«Незалежно від висновків уповноважених органів щодо правового аспекту питання цілком зрозуміло, що Путін, який на порушення міжнародного права розпочав свою жорстоку агресивну війну, зруйнував Маріуполь, нелегально окупував, змусив населення міста голодувати. Він несе відповідальність за тисячі цивільних жертв, а відтак ця «відбудова» є надзвичайно суперечливою та слугує виключно російській пропаганді. І кожна фірма, яке бере в цьому участь, має запитати себе: в чиїх інтересах вона діє», — заявив Фішер.

Раніше в німецьких ЗМІ з’явилася інформація про участь німецьких компаній у російських проєктах будівництва в Росії.