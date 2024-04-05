Російські війська у п'ятницю вдень атакували Запоріжжя, внаслідок чого є постраждалі люди.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

“Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі”, — написав він.

Федоров не уточнив, з якого типу озброєння завдано ударів і ступінь поранень постраждалих.

О 14:44 він написав, що в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, о 15:18, що в Запоріжжі пролунали два вибухи, а потім повідомив про постраждалих.

О 15:56 очільник ОВА написав про відбій повітряної тривоги, а через п’ять хвилин — про початок повторної тривоги. О 16:04 Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим регіонам, де оголошена повітряна тривога.