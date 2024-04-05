Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
“Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі”, — написав він.
Федоров не уточнив, з якого типу озброєння завдано ударів і ступінь поранень постраждалих.
О 14:44 він написав, що в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, о 15:18, що в Запоріжжі пролунали два вибухи, а потім повідомив про постраждалих.
О 15:56 очільник ОВА написав про відбій повітряної тривоги, а через п’ять хвилин — про початок повторної тривоги. О 16:04 Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим регіонам, де оголошена повітряна тривога.
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