У співпраці з німецькими колегами українським правоохоронним органам вдалося знайти 161 українську дитину, яка була викрадена Росією і перебувала на території ФРН.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.

«Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», — поінформував Вигівський.

Він також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які скоїли злочини на території України. Київ сподівається на підтримку європейських партнерів у цьому питанні.

Вигівський також обговорив можливість внесення даних про російських воєнних злочинців до Шенгенської інформаційної системи (SIS) для обмеження їхнього пересування у країнах ЄС та Шенгенської зони.

«Можливо, саме правоохоронні органи Німеччини будуть готові сприяти Україні у реалізації цих дій, та внести інформацію щодо цих осіб до Шенгенської інформаційної системи. Внесення інформації в SIS у подальшому може сприяти обмеженню їхнього пересування та перебування у країнах Шенгенської зони, оскільки ці особи можуть становити загрозу для національної безпеки країн Європейського Союзу та Шенгенської зони», – сказав він.

Він звернув увагу на використання Росією таких інструментів гібридної війни, як організована злочинність, і висловив надію на спільні дії з Німеччиною у цьому плані.

Сторони також обговорили питання протидії нелегальному обігу зброї, наркотиків, організованій злочинності, екстрадиції підозрюваних у скоєнні злочинів осіб, кіберзлочинності тощо.