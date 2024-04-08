В Україні з 1 січня 2024 року зріс розмір прожиткового мінімуму для дітей, що в свою чергу вплинуло на розмір аліментів.
Про це нагадали у Міністерстві юстиції України.
Так, у 2024 році прожитковий мінімум для дітей виріс:
- до 6 років – 2 563 грн.;
- від 6 до 18 років – 3196 грн.
На сьогодні мінімальний гарантований розмір аліментів складає:
- для дітей віком до 6 років – 1 281,5 грн.;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 1 598 грн.
У Мін’юсті зазначають, що згідно із законодавством України, максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Для дітей віком до 6 років – 25 630 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років – 31 960 грн.
Аліменти розраховуються за схемою:
- на одну дитину – четверта частина доходу;
- на двох – третина доходу;
- на трьох та більше – половина доходу.
Також повідомляється, що з 14 років дитина отримує право розпоряджатися аліментами самостійно та бути їх безпосереднім отримувачем.
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