Українцям назвали суми аліментів у 2024 році.

В Україні з 1 січня 2024 року зріс розмір прожиткового мінімуму для дітей, що в свою чергу вплинуло на розмір аліментів.

Про це нагадали у Міністерстві юстиції України.

Так, у 2024 році прожитковий мінімум для дітей виріс:

до 6 років – 2 563 грн.;

від 6 до 18 років – 3196 грн.

На сьогодні мінімальний гарантований розмір аліментів складає:

для дітей віком до 6 років – 1 281,5 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1 598 грн.

У Мін’юсті зазначають, що згідно із законодавством України, максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Для дітей віком до 6 років – 25 630 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років – 31 960 грн.

Аліменти розраховуються за схемою:

на одну дитину – четверта частина доходу;

на двох – третина доходу;

на трьох та більше – половина доходу.

Також повідомляється, що з 14 років дитина отримує право розпоряджатися аліментами самостійно та бути їх безпосереднім отримувачем.