В Україні з 1 січня 2024 року зріс розмір прожиткового мінімуму для дітей, що в свою чергу вплинуло на розмір аліментів.

Про це нагадали у Міністерстві юстиції України.

Так, у 2024 році прожитковий мінімум для дітей виріс:

  • до 6 років – 2 563 грн.;
  • від 6 до 18 років – 3196 грн.

На сьогодні мінімальний гарантований розмір аліментів складає:

  • для дітей віком до 6 років – 1 281,5 грн.;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 1 598 грн.

У Мін’юсті зазначають, що згідно із законодавством України, максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Для дітей віком до 6 років – 25 630 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років – 31 960 грн.

Аліменти розраховуються за схемою:

  • на одну дитину – четверта частина доходу;
  • на двох – третина доходу;
  • на трьох та більше – половина доходу.

Також повідомляється, що з 14 років дитина отримує право розпоряджатися аліментами самостійно та бути їх безпосереднім отримувачем.

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