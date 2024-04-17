Російські сили атакують на 6 напрямках, найактивніше — на Новопавлівському.

Протягом минулої доби російські війська завдали 2 ракетних та 64 авіаційних удари, а також 75 разів обстріляли позиції українських підрозділів та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Воздвиженська Сумської області; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області”, — йдеться у зведенні.

Під артилерійськими обстрілами були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу російських сил.