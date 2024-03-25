Інформація про людину під завалами не підтвердилася.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що інформація про перебування людини під завалами зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки будинку у Києві не підтвердилась.

Нагадаємо, що 25 березня у Києві пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги.

“Інформація щодо можливого перебування під завалами однієї особи не підтвердилася”, – зазначили в ДСНС.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявляв про знищення двох балістичних ракет, випущених російськими військами по Києву з тимчасово окупованого Криму.

Уламки ракет впали у низці районів Києва. Постраждало 10 людей.