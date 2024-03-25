Під завалами можуть бути люди, рятувальні роботи тривають.

У Печерському районі столиці до десяти зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, повідомив міський голова Кличко.

Спочатку двох із них госпіталізували, пізніше 16-річну дівчину виписали з лікарні.

Нагадаємо, у Києві оголосили повітряну тривогу о 10:29, і вже за хвилину в місті було чутно звуки вибухів.

Уламки від збитих ракет впали в чотирьох районах. Зокрема в Печерському була зруйнована частина будівлі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву з тимчасово окупованого Криму.