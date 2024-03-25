Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
“Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу”, – йдеться у повідомленні.
За словами в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва, студенти та викладачі не встигли оперативно спуститися до укриття, проте, на щастя, уламки потрапили у сусідні приміщення.
Також зазначається, що поранено викладачку-методистку Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.
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