У Києві внаслідок ракетного обстрілу зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу”, – йдеться у повідомленні.

За словами в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва, студенти та викладачі не встигли оперативно спуститися до укриття, проте, на щастя, уламки потрапили у сусідні приміщення.

Також зазначається, що поранено викладачку-методистку Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.