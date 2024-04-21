Після підписання закону про військову допомогу США направить перший транш озброєння до України через декілька днів. Озброєння буде оперативно доставлено залізницею до українського кордону.

Про це повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, пише New York Times.

Зазначається, що значна сума виділена для поповнення запасів оборони США, а ще мільярди будуть використані для закупівлі систем оборони, які, за словами українських чиновників, вкрай необхідні.

Представники США публічно не повідомили, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакета, але генерал-майор Патрік Райдер зазначив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерію.

“У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо перевезти (озброєння — ред.) протягом кількох днів”, — підкреслив він.

Видання уточнює, що зброя та боєприпаси, які надсилаються в Україну, часто надходять з активів Пентагону в Європі, а поставки координуються організацією, створеною наприкінці 2022 року під назвою Security Assistance Group-Ukraine, яка базується в Німеччині та діє в рамках Європейського командування Пентагону.

“З серпня 2021 року військове керівництво надіслало Україні 55 пакетів допомоги зі зброєю, яка містить транспортні засоби, боєприпаси, безпілотники та інше на суму щонайменше 26,3 мільярда доларів”, — узагальнює NYT.