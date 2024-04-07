Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

«Наразі ми розглядаємо питання по півночі – це Харківський район і безпосередньо Богодухівський район, Золочівський напрямок. Однак на самісінькому прикордонні, там, де є населені пункти під ворожим вогнем, за нашою інформацією та за інформацією Національної поліції, дітей уже немає. Однак ми цю ситуацію промониторимо ще раз», — зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що рішення про евакуацію населення буде прийматись навіть щодо тих населених пунктів, які знаходяться далі «від фактичного кордону», однак все одно перебувають під обстрілом.

«Тому що ворог почав бити по тих населених пунктах, по яких не завдавав ударів ще, наприклад, місяць тому», — додав голова ОВА.

Синєгубов також зазначив, що завершилась примусова евакуація з 18 населених пунктів і наразі оголошена обов’язкова евакуація ще з 47 населених пунктів чотирьох громад.