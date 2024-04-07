У місті лунали вибухи. Кілька містян звернулися по медичну допомогу у зв'язку із гострою реакцією на стрес.

У неділю, 7 квітня, армія країни-терориста завдала нового удару по Харкову. Цього разу ворог вирішив завдати комбінованого удару, використавши балістику та авіабомби.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо: є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань”, — написав він о 12:06.

Кількома хвилинами пізніше Синєгубов додав, що в наслідок чотирьох влучань у кількох районах міста є пошкодження житлової інфраструктури. Внаслідок ударів дві людини звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

За даними Telegram-каналу “Харьков Life | Харків”, один з ударів прийшовся у приватний будинок.

О 12:41 для харків’ян Повітряні сили ЗС України оголосили відбій повітряної тривоги.