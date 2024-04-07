Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий обстріл Росією Харківщини.

Про це Бріджит Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).

Посол наголосила, що другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку.

«Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. Наші співчуття близьким усіх загиблих у цьому безстрашному регіоні», — йдеться у повідомленні.

Уночі на 7 квітня російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка.