Про це Бріджит Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).
Посол наголосила, що другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку.
«Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. Наші співчуття близьким усіх загиблих у цьому безстрашному регіоні», — йдеться у повідомленні.
Уночі на 7 квітня російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка.
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