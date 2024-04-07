Зранку у Харківській області діють графіки відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів.

У ніч на 7 квітня російські загарбники завдали удару по Харківській області. Внаслідок атаки ворога на Харківщині пошкоджена одна із високовольтних підстанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики.

“Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС. Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія – її включили в роботу”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через російські атаки відключалась високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі. Зранку у неділю, 7 квітня, на Харківщині почали діяли графіки відключень.

В пресслужбі додали, що й у Сумській області під час обстрілу знеструмлювалася підстанція, вимикалися побутові споживачі (всіх невдовзі було заживлено за резервною схемою).

Водночас за даними міністерства енергетики, в об’єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.