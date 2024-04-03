Постачання цементу з України в Польщу за рік виросло на 350%, тоді як власне виробництво у Польщі падає.

Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збіґнєв Пільх в розмові з PAP сказав, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350% — до 330 000 тонн, тоді як власне виробництво в Польщі впало на 11,9% — до 16,6 млн тонн.

Рік був слабший [для галузі], ніж очікувалося”, – сказав Пільх (цитата за Bankier.pl).

За його словами, масштаби імпорту цементу з України збільшуються практично щомісяця.

“У 2023 році він становив 38%, а у січні 2024 року – майже 50% від загального імпорту цієї продукції до Польщі. Такі показники нас дуже турбують”, – сказав він.

Пільх, що Україна перебуває у стані війни й потребує підтримки та валютного виторгу.

“Однак не слід забувати, що виробництво цементу за нашим східним кордоном відбувається без витрат на кліматичну політику”, – зауважив Пільх.

У Європейському Союзі поступово починають запроваджувати механізм вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Це перший у світі транскордонний тариф на викиди вуглецю, який покликаний ліквідувати неконкурентну перевагу для виробників з-за меж Євросоюзу, які не сплачують за викиди вуглецю.

Він має запрацювати в повному обсязі лише у 2026 році. Доти, на думку Пільха, цементна галузь Польщі потребує підтримки з боку уряду або ЄС.