Про це повідомило Міністерство оборони України.
Таку ініціативу запропонували Німеччина та Польща. Її також підтримують Велика Британія, Швеція та Італія.
“Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту“, – зазначають в оборонному відомстві.
Відомо, що в межах коаліції створили чотири синдикати, до кожного складу якого входитиме український представник.
Також кожен синдикат має такі завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та її ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу й відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
“Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками“, – наголосив очільник української делегації, заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Водночас він додав, що також буде розроблена відповідна дорожня карта в рамках коаліції – вона відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.
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