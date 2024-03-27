Про це під час спільної пресконференції з главою латвійської дипломатії Крішʼянісом Каріньшем заявив у середу у Ризі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Wnp.pl.

“Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України”, – зазначив Сікорський.

Він додав: якби всі країни робили те, що роблять Польща і Латвія, то Україна була б у набагато кращій ситуації. Сікорський також підкреслив, що американський пакет допомоги зараз є “вкрай необхідним для України”.

Коментуючи нещодавній інцидент із російською ракетою в повітряному просторі Польщі, міністр зазначив, що це чергова така ситуація. Він звернув увагу, що минулого року російська ракета впала під Бидгощем, приблизно за 10 км від місця, де він проживає.

“Ми відчуваємо на собі лише невелику частину того, що переживає зараз Україна. Мені здається, що деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані цією безпрецедентною хвилею повітряного тероризму проти України“, – додав він.

Сікорський підкреслив, що Польща залишає за собою право захищати власну територію, яка також є територією НАТО.