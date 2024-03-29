Уряд пропонує скасувати фінансування проживання українців у маленьких пансіонатах та запровадити дозвіл на тимчасове проживання. У Польщі можуть змінити умови проживання українських біженців. Зокрема, скасувати фінансування розміром 40 злотих за людину тих пансіонатів, які приймають до десяти осіб. Також із наступного року для українців планують запровадити дозвіл на тимчасове проживання.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик, пише Rzeczpospolita.

За планами влади, українець із PESEL UKR зможе змінити свій статус із тимчасового захисту, передбаченого Спеціальним законом, на тимчасове проживання, ща надається на три роки. Для цього біженець має пройти три перевірки: в Агентстві внутрішньої безпеки, прикордонній службі та поліції.

“Надаючи таким людям тимчасове проживання, ми повинні перевіряти їх, у тому числі й для безпеки держави”, – пояснив посадовець.

Як планується, дозвіл на тимчасове проживання зможуть отримати усі біженці, незалкжено від того, працюють вони чи ні, пенсіонери та студенти, діти до 6 років і старші.

Для зміни статусу українці повинні будуть із 1 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року зареєструватися на новому електронному порталі та відвідати управління міст чи гмін (адміністративна одиниця в Польщі, місто, село або група сіл і міст) для подання необхідних документів. Перші дозволи на тимчасове перебування почнуть видавати з 2025 року. Вони діятимуть 3 роки. Новий статус почне діяти тоді, коли людина отримає свої нові документи. Доти вона перебуватиме під тимчасовим захистом, уточнює “Наш вибір“.

Також уряд хоче запровадити обов’язкове навчання українських дітей у Польщі з вересня (сьогодні спеціальний акт передбачає, що батьки можуть самі обирати, навчатиметься їхня дитина в школах Польщі очно або в українських – онлайн). Варшава стверджує, що навіть не знає точної кількості українських дітей, які перебувають у Польщі, тому прагне це з’ясувати.