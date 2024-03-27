Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Варшаві, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
“Спочатку планувалося, що F-16 з’являться у повітрі України в середині літа. Сьогодні все йде за планом. Проте, звичайно, це дуже складне та заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий“, — сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що, за його даними, підготовка “пілотів проходить добре”.
Очільник дипломатії підкреслив важливу роль та зусилля партнерів, які допомагають у проведенні навчання українських льотчиків та інженерів.
“Звичайно, буде потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів та технічного персоналу, оскільки перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу потребує серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою“, — додав глава МЗС.
Нагадаємо, що раніше у Британії повідомили, що 10 льотчиків, майже повна ескадрилья українських пілотів, завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії.
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