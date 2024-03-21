Наразі не відомо точна кількість літаків, які будуть у першій партії, але загалом Нідерланди планують поставити Україні 24 винищувачі F-16.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгер заявила в інтерв’ю Радіо Свобода, що українські льотчики та техніки працюють над навчанням з використання F-16, а також над підготовкою інфраструктури в Україні.

Поставки планується розпочати цього літа, а точну кількість літаків у першій партії поки не уточнено.

“Загалом ми зможемо поставити 24. Ми знаємо, що почнемо з данських F-16, тобто зараз це в нашому плануванні, в українському плануванні. Зрештою, це вже не має значення, якщо це нідерландський, данський або норвезький F-16, тому що він буде українським. Це будуть ваші українські ВПС, які будуть використовувати цю дуже сильну систему зброї”, — зазначила міністерка.

Оллонгер також зазначила, що українські ВПС отримають ці літаки, які будуть використовувати як важливу складову свого військового потенціалу.