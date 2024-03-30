Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

За словами Ханно Певкура, у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання в тому, чи є на це гроші.

“Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевше. Було б чудово, якби все вдалося зробити. Зараз можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів“, – сказав Певкур.

Він наголосив, що суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

“Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати, але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання – все це треба перевірити“, – додав міністр.