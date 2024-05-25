Про це він сказав у коментарі LIGA.net.
Назар Волошин зазначив, що російські сили продовжують намагатися захопити місто Вовчанськ, вважаючи його однією з ключових тактичних цілей у північній частині Харківської області.
За висловами речника, тактика нападників залишається незмінною: вони проникають малими групами піхоти, до 10 осіб, і використовують різні транспортні засоби, такі як автомобілі, багі або гольф-кари.
Захисники виявляють ці групи та активно нейтралізують їх за допомогою FPV-дронів, а також ведуть вогневі контакти використовуючи стрілецьку зброю та артилерію.
“Наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачищення, тримають ворога під вогневим контролем, проводять заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках”, – розповів речник ОСУВ “Хортиця”.
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