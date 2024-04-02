Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час селекторної наради повідомив про призначення командувачем Чорноморського флоту Сергія Пінчука.

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

Окрім цього, російське відомство призначило командувачів військово-морського флоту та північного флоту — ними стали Олександр Мойсеєв і Костянтин Кабанцов відповідно.

Сергій Пінчук — уродженець Севастополя. Раніше він очолював військову базу РФ на Чорному морі в Новоросійську. Згодом він очолював Каспійську флотилію, а з 2021 року перебував на посаді першого заступника командувача Чорноморського флоту.

З 28 лютого 2022 року ЄС ввів персональні санкції проти Пінчука за участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

До призначення Пінчука Чорноморський флот РФ з серпня 2022 року очолював Віктор Соколов.