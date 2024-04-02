Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.
Окрім цього, російське відомство призначило командувачів військово-морського флоту та північного флоту — ними стали Олександр Мойсеєв і Костянтин Кабанцов відповідно.
Сергій Пінчук — уродженець Севастополя. Раніше він очолював військову базу РФ на Чорному морі в Новоросійську. Згодом він очолював Каспійську флотилію, а з 2021 року перебував на посаді першого заступника командувача Чорноморського флоту.
З 28 лютого 2022 року ЄС ввів персональні санкції проти Пінчука за участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.
До призначення Пінчука Чорноморський флот РФ з серпня 2022 року очолював Віктор Соколов.
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