Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

Окрім цього, російське відомство призначило командувачів військово-морського флоту та північного флоту — ними стали Олександр Мойсеєв і Костянтин Кабанцов відповідно.

Сергій Пінчук — уродженець Севастополя. Раніше він очолював військову базу РФ на Чорному морі в Новоросійську. Згодом він очолював Каспійську флотилію, а з 2021 року перебував на посаді першого заступника командувача Чорноморського флоту.

З 28 лютого 2022 року ЄС ввів персональні санкції проти Пінчука за участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

До призначення Пінчука Чорноморський флот РФ з серпня 2022 року очолював Віктор Соколов.