Президент планує зробити це під час візиту у Францію.

Про це пише Politico.

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, у червні відвідає Францію, в межах закордонного візиту він закликатиме країни НАТО збивати російські ракети над Україною.

Джерела видання вказують, що Зеленський має взяти участь у заходах із нагоди річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Ця поїздка дасть Зеленському можливість зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни, стверджують журналісти.

Співрозмовники видання розповіли, що плани Зеленського можуть змінитися. Однак якщо все піде за планом, президент попросить більшої підтримки від Заходу й переконуватиме НАТО збивати російські ракети над Україною, як це робили США та Велика Британія під час атаки Ірану на Ізраїль.

Видання зазначає, що Зеленський також вимагатиме від США та європейських країн заарештувати російські активи, які допоможуть профінансувати “оборону та подальшу реконструкцію України”.

Також Politico стверджує, що потім Зеленський планує вирушити до Італії на саміт G7, який відбудеться 13-15 червня.