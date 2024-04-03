Про це повідомляють губернатор Курської області Роман Старовойт, Телеграм “Типичный Курск” та Міноборони РФ.
Після цього місцеві телеграм-канали поширили інформацію про масштабну пожежу за містом.
За словами губернатора Старовойта, у небі над Курським і Жовтневим районами відбулося збиття безпілотника. Пізніше він заявив про ліквідацію ще одного БПЛА, а згодом ще про два. Загалом росіяни заявляють про збиття 4 дронів.
Мер Курська повідомив, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.
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