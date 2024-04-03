Увечері 2 квітня в Росії заявили, що їхні протиповітряні оборонні системи збили 4 безпілотники над Курськом.

Про це повідомляють губернатор Курської області Роман Старовойт, Телеграм “Типичный Курск” та Міноборони РФ.

Після цього місцеві телеграм-канали поширили інформацію про масштабну пожежу за містом.

За словами губернатора Старовойта, у небі над Курським і Жовтневим районами відбулося збиття безпілотника. Пізніше він заявив про ліквідацію ще одного БПЛА, а згодом ще про два. Загалом росіяни заявляють про збиття 4 дронів.

Мер Курська повідомив, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.