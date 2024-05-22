Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що країнам НАТО знадобиться до двох років, щоб досягти бажаної потужності для забезпечення України більшою кількістю боєприпасів.

Про це очільник оборонного відомства Швеції сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg.

“Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантична спільнота. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту”, – наголосив він.

Також Йонсон окреслив три цілі для Швеції в оборонній сфері: переконатися, що Україна забезпечення перемоги України у війні з РФ, інтеграція Швеції до Альянсу та збільшення чисельності збройних сил країни.

Виступаючи в інтерв’ю, Пел Йонсон окреслив три цілі: переконатися, що Україна переможе в конфлікті з Росією, інтегрувати Швецію в Організацію Північноатлантичного договору та розширити збройні сили країни до рівня, якого не було зроблено з перших днів холодної війни в 1950-х роках.

Плани Швеції включають доєднання тисяч військовослужбовців до армії, чисельність якої була скорочена з 37 бригад до двох на сьогодні.

Видання зазначає, що Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке потребує заміни. Також північна країна приєдналася до ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Patriot.