Росія використовує свій "тіньовий флот" у Балтійському морі для можливого шпигунства, зокрема для перехоплення комунікацій.

Про це повідомляє SVT.

Це підтверджується спостереженнями військово-морського флоту Швеції, який виявив на кораблях незвичайні антени та обладнання.

“Ми знаходимо антени й щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов’язані з їхньою діяльністю”, — заявила очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.

Зазначено, що такий “тіньовий флот” може мати і військові аспекти.

“Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією”, — зазначила Хаслум.

Швеція та інші країни ЄС розглядають заходи для запобігання таким діям, оскільки “тіньовий флот” викликає загальний консенсус щодо його небезпеки.