Про це повідомляє SVT.
Це підтверджується спостереженнями військово-морського флоту Швеції, який виявив на кораблях незвичайні антени та обладнання.
“Ми знаходимо антени й щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов’язані з їхньою діяльністю”, — заявила очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.
Зазначено, що такий “тіньовий флот” може мати і військові аспекти.
“Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією”, — зазначила Хаслум.
Швеція та інші країни ЄС розглядають заходи для запобігання таким діям, оскільки “тіньовий флот” викликає загальний консенсус щодо його небезпеки.
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