У перший день дії нового закону про мобілізацію київські центри надання адміністративних послуг прийняли 850 людей. З них 739 військовозобовʼязаних вже отримали підтвердження у формі витягу з системи.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За словами директорки Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталії Шамрай, у перший день надання послуги система працювала стабільно, проблем з процедурою не виникало.

“Усі, хто сьогодні звернувся за оновленням даних до ЦНАПів, – отримали послугу. Процедура займає не більше 10 хвилин”, – додала Шамрай.

Додамо, від сьогодні в Україні розпочав роботу електронний кабінет військовозобов’язаних під назвою “Резерв+”. Він дасть можливість оперативно оновлювати інформацію військовозобов’язаним, призовникам та резервістам. Кабінет є одним зі способів оновлення персональних даних як альтернатива фізичному візиту чи поданню даних через ЦНАП. Згідно з новим законом, впродовж 60 днів усі військовозобов’язані мають оновити дані, зокрема уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані.

Нагадаємо, станом на ранок 18 травня 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку Резерв+.