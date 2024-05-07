Державний секретар закордонних справ Угорщини Трістан Азбей відзначив, що в останні тижні відбулися "певні позитивні зміни" у виконанні Україною угорських вимог щодо прав угорської національної меншини.

Про це Азбей сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок.

Азбей зазначив, що Угорщина настоює на повному відновленні прав угорської меншини в Україні, які були порушені або обмежені протягом останніх років, починаючи з 2015 року.

“Ми вимагаємо відновлення мовних і освітніх прав у щоденному житті угорської меншини. Це те, про що ми говоримо з Україною роками. В останні тижні ми помітили деякі позитивні ознаки. Але необхідно ще якийсь час зачекати, перш ніж усі вимоги щодо прав меншин будуть виконані”, – сказав представник угорського МЗС.

Нещодавно глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Вони обговорили ключові питання відносин між Україною та Угорщиною та вирішили запланувати подальші кроки для розвитку співпраці.