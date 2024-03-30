Українські ударні дрони “Лютий” вже уразили понад десяток стратегічних об’єктів рф. БПЛА відзначився точністю далекобійних ударів, а також протидією засобам радіоелектронної боротьби рф. Що це за безпілотник, скільки він коштує та на що здатен?

“Укроборонпром” анонсував розробку “Лютого” ще у жовтні 2022 року. Там мали намір створити ударний дрон вагою понад 200 кг, який зможе нести бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 кілометрів.

Підприємство оприлюднило й фото із зображенням деталі озброєння, очевидно – частини фюзеляжу (корпусу) безпілотника.

У листопаді 2022-го стало відомо, що техніка пройшла успішні випробування. А подальші тестування проходили під впливом радіоелектронних перешкод.

Вже у листопаді 2023-го, міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна вийшла на серійне виробництво ударних дронів.

“Це прорив у сегменті далекобійних дронів-камікадзе. Дрон “Лютий” ще не наскільки масовий і дорогий порівняно з “Шахедом”. Вартість “Лютого” близько $200 000, іранський аналог коштує ж $60 000. Але перевага нашого – точність” – Іван Киричевський, експерт Defence Express.

Порівняно зі своїми українськими попередниками “Лютий” значно просунувся у своїх характеристиках. Нова система наведення дала можливість успішно долати великі відстані вглиб країни-агресорки та точно вражати об’єкти.

Зовні схожий на “Байрактар”, а технічно його порівнюють з “Шахедом”. Втім, експерт Defence Express Іван Киричевський асоціює “Лютий” з іншим видом озброєння.

“На відміну від свого іранського противника наш дрон забезпечує дуже високу точність влучання. Такою характеристикою рідко може похвалитися західна крилата ракета. Тому, “Лютий” можна назвати її відносно недорогим аналогом”, – запевняє Киричевський

У “Лютому”, стверджують експерти, дуже міцні та надійні “електронні мізки”, які забезпечують точність на дистанціях понад тисячу кілометрів.

“Україна у короткий строк впоралась із розробкою далекобійного дрону-камікадзе. У Ірану це зайняло 40 років, а у Ізраїлю – 20”, – Іван Киричевський, експерт Defence Express

На думку військовослужбовця Назарія Кішака, нанесення ударів у тил ворога має важливі стратегічні наслідки. Адже, це може знизити бойовий дух противника, розгубити їх командування та порушити зв’язки.

“Кількість обʼєктів, уражених дронами великої дальності українського виробництва, за інформаційної підтримки небайдужих людей із загостреним почуттям справедливості, що співпрацюють з нами, вже перевершила найоптимістичніші прогнози західних аналітиків. А це, я вам скажу, тільки початок. Ми вже отримуємо значну перевагу завдяки цим технологіям”, – Назарій Кішак, командир кулеметного підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Чим же дрон “Лютий” кращий за своїх попередників? Та чому переверне світовий оборонний ринок?

Окрім переваги у точності, наш безпілотник успішно долає системи радіоелектронної боротьби, що дозволяє йому лишатися непоміченим.

“Щось таке цікаве придумали наші інженери, що дозволяє долати системи радіоелектронної боротьби. Раніше далекобійні удари по території рф були практично неможливими, тому що росіяни на прикордонних територіях облаштували 10-кілометрову смугу засобів РЕБ, яку рідко могли перелетіти наші дрони. У цьому прорив не тільки для оборонного сектору України, але й для усього світу”, – Іван Киричевський, експерт Defence Express

Однак, каже Киричевський, після перемоги не варто поспішно продавати “Лютий” партнерам. Треба накопичити його у наших резервах, адже прокажений сусід не зникне. А якщо і експортувати техніку – то з високим цінником.