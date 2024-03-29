Про це повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що міністерство національної оборони Польщі повідомило про ініціативу створення цієї коаліції, метою якої є забезпечення належного рівня та координації військової підтримки України у сфері бронетанкових і механізованих засобів.

У рамках роботи зі створення цієї коаліції проведено ряд зустрічей, на яких досягнуто домовленостей з союзниками, які планують приєднатися до підтримки України в цій сфері. Зокрема, Німеччина та Італія виразили свою підтримку Польщі, а ще 12 країн, включаючи Україну, долучилися до роботи цієї коаліції.

У Міноборони РП зазначили, що у Варшаві відбулася координаційна конференція коаліції бронетехніки, під час якої розпочато роботу над подальшими діями коаліції на короткострокову та довгострокову перспективи.

“Заплановано подальші дії коаліції (координація підтримки щодо надання техніки та боєприпасів, навчання, ремонт, структури сил та оперативного застосування) на короткострокову та довгострокову перспективи”, — розповіли там.

Діяльність цієї коаліції здійснюється в тісній співпраці з іншими структурами, що координують військову підтримку України, такими як Група сприяння безпеці – Україна та Місія ЄС з військової допомоги Україні.

Робота цієї коаліції також координується з іншими коаліціями можливостей, створеними в межах Контактної групи.