Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Врятувало прикордонника від кулі під час бою у Вовчанську на Харківщині саме службове посвідчення.
На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо “Тихон” отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.
Побратимам вдалося швидко його евакуювати та наразі життю воїна нічого не загрожує.
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