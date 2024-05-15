Службове посвідчення затримало кулю, яка могла вбити прикордонника під час бою у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Врятувало прикордонника від кулі під час бою у Вовчанську на Харківщині саме службове посвідчення.

На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо “Тихон” отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.

Побратимам вдалося швидко його евакуювати та наразі життю воїна нічого не загрожує.