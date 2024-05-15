Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Врятувало прикордонника від кулі під час бою у Вовчанську на Харківщині саме службове посвідчення.

На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо “Тихон” отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.

Побратимам вдалося швидко його евакуювати та наразі життю воїна нічого не загрожує.

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